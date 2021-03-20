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Гулявшего по путям «красноармейца» заметили в столичном метро
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Гулявшего по путям «красноармейца» заметили в столичном метро

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, метро Улица Старокачаловская Карта всех событий

В столичном метро был замечен человек, который в форме бойца Красной армии прогуливался по рельсам. Соответствующее видео появилось в одном из новостных Telegram-каналов.

Мужчина с рюкзаком, одетый в буденовку и военный мундир, с телефоном в руках целенаправленно двигался в сторону перегонного тоннеля на станции «Улица Старокачаловская» Бутовской линии.

Судя по кадрам видеоролика, намерениям «красноармейца» помешали сотрудники полиции. Когда мужчина проигнорировал их требования вернуться на платформу, один из стражей порядка спрыгнул на пути и вывел его силой.

При этом что стало с задержанным, неизвестно.

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