Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стартовал прием заявок на участие в фотовыставке о Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Стартовал прием заявок на участие в фотовыставке о Москве

Анастасия Колоскова

Город

Профессиональные фотографы и любители, желающие принять участие в фотовыставке «ОБЪЕКТИВно о Москве», которую проведет «Дом на Брестской» с 25 августа по 4 сентября, могут подать заявку на участие до 1 августа. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Уточняется, что в каждой из семи представленных номинаций участники смогут заявить по три работы.

Помимо этого, департамент градостроительной политики организует также конкурс городской фотографии «Планета Москва», на который в прошлом году поступило более 3700 фотографий из разных концов страны, уточнил Сергей Левкин.

— В прошлом году по понятным всем причинам мероприятие не состоялось. В этом году в связи с вышедшим указом мэра Москвы Сергея Собянина о послаблении карантинных ограничений в столице мы намерены продолжить нашу традицию, — цитирует главу департамента официальный сайт мэра Москвы.

Как отметила директор ГБУ «Мосстройинформ» Юлия Куликова, на победу в конкурсе «ОБЪЕКТИВно о Москве» могут претендовать работы, сделанные в период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2021 года.

Читайте также: Молодые родители подали более 1,5 тысячи заявок на участие в высадке деревьев в Москве

фотографии«Дом на Брестской»конкурс
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте