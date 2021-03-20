Стартовал прием заявок на участие в фотовыставке о Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Профессиональные фотографы и любители, желающие принять участие в фотовыставке «ОБЪЕКТИВно о Москве», которую проведет «Дом на Брестской» с 25 августа по 4 сентября, могут подать заявку на участие до 1 августа. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Уточняется, что в каждой из семи представленных номинаций участники смогут заявить по три работы.

Помимо этого, департамент градостроительной политики организует также конкурс городской фотографии «Планета Москва», на который в прошлом году поступило более 3700 фотографий из разных концов страны, уточнил Сергей Левкин.

— В прошлом году по понятным всем причинам мероприятие не состоялось. В этом году в связи с вышедшим указом мэра Москвы Сергея Собянина о послаблении карантинных ограничений в столице мы намерены продолжить нашу традицию, — цитирует главу департамента официальный сайт мэра Москвы.

Как отметила директор ГБУ «Мосстройинформ» Юлия Куликова, на победу в конкурсе «ОБЪЕКТИВно о Москве» могут претендовать работы, сделанные в период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2021 года.

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