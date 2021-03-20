Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Молодые родители подали более 1,5 тысячи заявок на участие в высадке деревьев в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Молодые родители подали более 1,5 тысячи заявок на участие в высадке деревьев в Москве

Анастасия Колоскова

Город

За два месяца молодые родители в Москве разместили свыше 1,5 тысячи заявлений об участии в осеннем проекте «Наше дерево», который предусматривает высадку саженцев в честь рождения детей.

Уточняется, что в весенней аналогичной акции участников было в два раза меньше.

Как отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, стартовавший два года назад проект набирает популярность у жителей столицы. Все больше людей заинтересовываются возможностью подарить ребенку собственное именное дерево.

— Осенью прошлого года в рамках проекта было высажено более пяти тысяч деревьев, чаще всего москвичи выбирали липу, остролистный клен, сосну обыкновенную, серебристую иву и рябину. В скором времени начнется весенняя высадка именных саженцев, — цитирует Петра Бирюкова официальный сайт мэра Москвы.

По словам руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, интерес к проекту среди молодых родителей растет ежегодно: в 2019 году было забронировано и высажено более 2300 деревьев, а в 2020-м — уже пять тысяч. Весной благодаря участникам проекта в московских парках появится более 4500 саженцев.

Добавляется, что в среднем каждый месяц жители столицы бронируют более 700 саженцев, чтобы высадить в любимом парке семейное дерево.

Читайте также: Видишь скворца — знать, весна у крыльца: москвичам рассказали о вернувшихся с юга птицах

высадка деревьев в Москвевысадка новых деревьевдеревья высадка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте