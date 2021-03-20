Молодые родители подали более 1,5 тысячи заявок на участие в высадке деревьев в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

За два месяца молодые родители в Москве разместили свыше 1,5 тысячи заявлений об участии в осеннем проекте «Наше дерево», который предусматривает высадку саженцев в честь рождения детей.

Уточняется, что в весенней аналогичной акции участников было в два раза меньше.

Как отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, стартовавший два года назад проект набирает популярность у жителей столицы. Все больше людей заинтересовываются возможностью подарить ребенку собственное именное дерево.

— Осенью прошлого года в рамках проекта было высажено более пяти тысяч деревьев, чаще всего москвичи выбирали липу, остролистный клен, сосну обыкновенную, серебристую иву и рябину. В скором времени начнется весенняя высадка именных саженцев, — цитирует Петра Бирюкова официальный сайт мэра Москвы.

По словам руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, интерес к проекту среди молодых родителей растет ежегодно: в 2019 году было забронировано и высажено более 2300 деревьев, а в 2020-м — уже пять тысяч. Весной благодаря участникам проекта в московских парках появится более 4500 саженцев.

Добавляется, что в среднем каждый месяц жители столицы бронируют более 700 саженцев, чтобы высадить в любимом парке семейное дерево.

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