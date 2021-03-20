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СМИ: Актер сериала «След» напал с ножом на полицейского
Фото: tambov.gov.ru

СМИ: Актер сериала «След» напал с ножом на полицейского

Анастасия Колоскова

Звезды

Актер Андрей Лавров в центре столицы напал с ножом на сотрудника Военной автомобильной инспекции, после чего был задержан полицией. Об этом сообщили СМИ.

Уточняется, что 44-летний актер, который также является кандидатом в мастера спорта по силовому троеборью, набросился на военного внезапно. Он грозил ему ножом, угрожал расправой и требовал «вызвать ментов», так как ему «терять нечего».

В ситуацию быстро вмешались правоохранители, патрулировавшие улицу, которые скрутили актера. Лаврову может грозить ответственность за угрозу убийством, пишет «СтарХит».

Напомним, Андрей Лавров запомнился зрителям по ролям в сериалах «След», «Садовник» и «СОБР».

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