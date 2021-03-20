Более четырех тысяч волонтеров присоединились к проекту «КиберМосква»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В прошлом году участниками проекта «КиберМосква» стали более четырех тысяч человек. Волонтеры оказывают помощь некоммерческим организациям в проведении онлайн-мероприятий, рассказывают об опасности мошенничеств и запускают личные проекты.

— Киберволонтеры активно помогают молодежным НКО, волонтерским и патриотическим молодежным организациям настроить правильную работу с Сетью, во время форумных кампаний отвечают за безопасное использование личных данных участников. Это стало особенно актуально во время работы с кол-центрами акции #МыВместе. Перед киберволонтерами стояла задача защитить информацию, поступавшую от звонивших на горячую линию граждан, и они отлично с ней справились, — цитирует руководителя проекта Григория Пащенко официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, участники проекта работают в направлении профилактики интернет-угроз. За прошлый год они выявили свыше 150 сайтов мошенников. Киберволонтеры отвечают на вопросы в соцсетях по поводу подлинности того или иного сайта или сервиса, а также дают рекомендации, как не стать жертвой мошенников.

Участники проекта инициируют собственные программы. Так, в прошлом месяце в колледжах и университетах столицы начал функционировать проект «Добрая карта», которую создал киберволонтер Орхан Давлетов.

По его словам, проект должен научить владельцев банковских карт правилам безопасности при расчетах в Сети. С его помощью также можно составить заявления в правоохранительные органы.

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