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Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Японии
Фото: pixabay.com

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Японии

Иван Юминов

В мире

На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сообщили в национальном метеорологическом управлении страны в субботу, 20 марта.

В регионе объявлена угроза цунами. Его высота в префектуре Мияги может составить один метр. Очаг залегал на глубине 60 километров под океанским дном.

При этом о пострадавших и разрушениях пока ничего не известно. Сильные подземные толчки ощущались в некоторых северо-восточных и восточных префектурах Японии, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Сайтаму и Токио, передает ТАСС.

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