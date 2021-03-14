Сильное землетрясение произошло в Исландии

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Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в Исландии в 27 километрах к юго-западу от Рейкьявика. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что землетрясение оценивается как «очень сильное». Сведений о пострадавших не поступало.

В свою очередь Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,3. Американские сейсмологи также заявили о еще одном предшествующем подземном толчке магнитудой 4,5 недалеко от Рейкьявика, сообщает Интерфакс.

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