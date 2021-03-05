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«Все дребезжало»: россияне рассказали о мощном землетрясении в Новой Зеландии
Фото: pixabay.com

«Все дребезжало»: россияне рассказали о мощном землетрясении в Новой Зеландии

Василий Плиткин

В мире

Утром 5 марта из-за серии землетрясений в Тихом океане власти Новой Зеландии объявили угрозу цунами. Жителям восточного побережья острова Северный предписано эвакуироваться. Подробностями с «Вечерней Москвой» поделились местные жители.

— Только что пришло оповещение на телефон, что всем нужно оставаться вдали от побережья, — рассказала жительница Окленда Миля. — Знаю, что объявлялась угроза цунами и эвакуация. Сейчас относительно тихо. Ночью ничего не почувствовала. При этом нас регулярно трясет — 1–2 балла уже просто не замечаем.

— В Окленде хорошо потрясло среди ночи, — в свою очередь заметила Виктория. — Я живу как раз в пяти минутах от пляжа. Тоже подумала про цунами, потому что шум моря был очень громким.

— В Крайстчерче тоже прилично покачало, — поделилась Елена. — Все дребезжало. На всякий случай эвакуируют соседнюю школу.

—Я в Гисборне. Очень мощно было, — рассказал Сергей. — Пляжи все эвакуировались. Была угроза цунами, но ее снимали. Говорят, после двух землетрясений возможно новое цунами.

По данным Геологической службы США, у новозеландского архипелага Кермадек зарегистрировали серию из четырех мощнейших землетрясений, магнитуда последнего составила 8,1. Кроме того, зафиксировано свыше 20 афтершоков магнитудой более 5,0. Из-за угрозы возникновения цунами на восточном побережье острова Северный эвакуировали тысячи людей. Через несколько часов жителям разрешили вернуться домой.

Напомним, в 2011 году в Крайстчерче произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате стихии погибли 185 человек. Многие здания в центре города были разрушены.

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