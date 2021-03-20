Многодетная Оксана Самойлова решилась на пластику груди

Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Модель и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова перенесла операцию по замене грудных имплантатов. Об этом сообщила сама модель в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

Блогер опубликовала видео из клиники. Она рассказала, что решиться на повторную операцию было сложнее, чем на первую, куда, по ее словам, «с родным минус первым летишь на крыльях».

Самойлова рассказала, что до этого уже предпринимала две неудачных попытки заменить имплантаты.

— С одной я вообще сбежала, вторую отменила в ночь перед днем икс, — призналась многодетная мама.

Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Она отметила, что никогда не жалела о пластике груди.

Супруга рэпера Джигана добавила, что новая грудь будет больше предыдущей. Она уже отказалась от обезволивающих и вернулась к обычной жизни.

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