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Москвичам рассказали о городских местах, упомянутых в «Евгении Онегине»
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Москвичам рассказали о городских местах, упомянутых в «Евгении Онегине»

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 40 Карта всех событий

Поэт Александр Пушкин родился и провел детство в Москве, в этом городе он встретил свою любовь и женился. Неудивительно, что столица получил свое отражение и в его поэме в стихах «Евгений Онегин».

В Москве оказывается героиня данного произведения Татьяна Ларина после неудачи в отношениях. На дворе — примерно 1822 год. Некоторые из мест, в которых она побывала, описаны в материале ниже.

Петровский путевой дворец

Здание на Ленинградском проспекте, дом 40, было построено по проекту архитектора Матвея Казакова. Российские цари останавливались во дворце во время своих путешествий, в 1812 году здесь был и французский император Наполеон.

Тверская застава

Современная местность Белорусского вокзала стала локацией, через которую Татьяна попала в город. Тогда это была одна из границ города, в честь победы в Отечественной войне 1812 года там даже установили деревянную арку. Потом она превратится в Новые Триумфальные ворота, которые впоследствии разберут и воссоздадут на Кутузовском проспекте.

Москвичам рассказали о городских местах, упомянутых в «Евгении Онегине»Фото: Пресс-служба Главархива Москвы

Харитоньевский переулок

Там жила тетя Татьяны. Сам Пушкин проживал в этой части города около семи лет в детстве — ходил в церковь, гулял в саду, навещал свою бабушку. Сейчас улица получила название Большого Харитоньевского переулка.

Об остальных местах столицы, которые Пушкин упомянул в своей поэме, можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

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Александр Сергеевич ПушкинМосквалитература
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