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Диетолог объяснила, как правильно есть картофель
Фото: pixabay.com

Диетолог объяснила, как правильно есть картофель

Анастасия Колоскова

Здоровье

Диетолог Мария Шубина рассказала, что картофель не является вредным продуктом, как о нем думают многие, однако при его употреблении важно учитывать некоторые особенности.

По словам специалиста, картошка сама по себе не калорийна. Таковой ее делает масло, которое добавляют при ее приготовлении.

Однако Шубина отметила, что из-за высокого гликемического индекса плод способен резко и значительно поднимать уровень сахара в крови, что вредит здоровью.

— Первое, что мы можем сделать, — это добавить клетчатки. То есть не очищать сам картофель и готовить его в мундире, ну и добавить овощной салат или овощную нарезку. Второе, мы не измельчаем картофель. Чем сильнее измельчен продукт, тем быстрее он усваивается, — цитирует диетолога «Звезда».

Шубина порекомендовала не разваривать картофель, а также не употреблять его в пищу горячим. По ее словам, гарнир следует употреблять, дополнив его кусочком сливочного масла или рыбой или мясом.

Эксперт также уточнила, что снизить гликемический индекс блюда позволит добавление уксуса или другой кислоты. Кроме того, она обратила внимание на то, что полезнее в этом отношении выбирать молодой картофель.

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