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Диетолог Комиссарова объяснила, почему опасно пить льняное масло натощак
Фото: pixabay.com

Диетолог Комиссарова объяснила, почему опасно пить льняное масло натощак

Анастасия Колоскова

Здоровье

Диетолог Альбина Комиссарова рассказала о пользе и вреде льняного масла, а также назвала негативные последствия для здоровья, к которым может привести употребление этого продукта натощак.

Эксперт уточнила, что бытует мнение о том, что льняное масло ценно содержанием омеги-3. На самом деле последнее вещество состоит из нескольких компонентов. Некоторые из них, EPA и DHA, встречаются только в продуктах животного происхождения. Льняное масло содержит лишь компонент омеги-3 ALA, который усваивается из продукта всего на 15 процентов.

Диетолог уточнила, что витамины и минералы, содержащиеся в продукте, на самом деле есть в любом масле, включая сливочное. Она обратила внимание на то, что при присутствии в рационе других масел, пить отдельно натощак именно льняное нет необходимости.

К тому же, по ее словам, этот способ употребления продукта не приведет к очистке кожи, но может спровоцировать приступ желчной колики, если в организме есть камни.

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