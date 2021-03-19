Елена Малышева рассказала о пользе арганового масла для окрашенных волос

Фото: Youtube / Группа «Красная площадь»

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» рассказала о пользе арганового масла для окрашенных волос. Видео опубликовано на YouTube.

Аргановое масло не содержит холестерина, стабилизирует давление, стимулирует кровообращение, оказывает позитивное влияние на печень, помогает при лечении диабета и радикулита. Оно содержит 18 аминокислот, витамины A, B, E и микроэлементы. Аргановое масло восстанавливает и укрепляет структуру волоса, избавляет его от эффекта пушистости.

Один из приглашенных в студию врачей отметил, что аргановое масло в небольших количествах добавляют в косметику и шампуни. Часто женщины решаются на то, чтобы покрасить свои волосы в другой цвет. Исследователи выяснили, что аргановое масло в шампунях делает структуру окрашенного волоса более стабильной. Волос перестает сечься и меньше повреждается при окрашивании.

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