Горожанам показали, как отмывают главный памятник на Поклонной горе

Фото: mos.ru / Ю. Иванко

Россия, Москва, Поклонная гора Карта всех событий

Монумент Победы, расположенный в Москве на Поклонной горе, является одним из самых высоких в мире. Его высота — 141,8 метра, каждые десять сантиметров символизируют один день Великой Отечественной войны. Весной специалисты городского хозяйства отмывают все инженерные сооружения и памятники, а монумент на Поклонной является одним из самых трудных.

— При промывке главного монумента мы обычно используем два автогидроподъемника высотой от 40 до 70 метров, задействуем две бригады ручной промывки по 10 человек и две поливомоечные машины. На весь процесс уходит до 12 часов. Чтобы полностью вымыть монумент Победы, необходимо порядка 20 кубометров воды и пять литров моющего средства, — рассказывает заместитель руководителя ГБУ «Гормост» по эксплуатации инженерных сооружений Олег Машошин.

Фото: mos.ru / Ю. Иванко

Работы начинают только при плюсовой температуре для того, чтобы не образовалась наледь. Сначала стелу промывают водой, а потом покрывают специальным биоразлагаемым моющим средством, которое позволяет сохранить первоначальный вид памятника. Процедура проходит на высоте в 70 метров — выше, как правило, грязь и выхлопные газы не поднимаются, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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