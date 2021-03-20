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СМИ: РФС удалось вызвать Головина на матч сборной в Сочи
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

СМИ: РФС удалось вызвать Головина на матч сборной в Сочи

Иван Юминов

Спорт

Российский футбольный союз (РФС) смог обойти ограничения чемпионата Франции и вызвать игрока «Монако» Александра Головина на матч со Словенией в Сочи.

Отмечается, что договоренность была достигнута между всеми сторонами. Для Головина будет разработан особый протокол, назад во Францию он вернется на частном самолете.

Он сможет принять участие в матче отборочного турнира Чемпионата мира — 2022 против Словении 27 марта в Сочи. Ранее в случае участия в игре российской сборной Головину пришлось бы пройти карантин сроком в пять и более дней, отмечает издание Championat.com.

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сборная России по футболуРФСАлександр Головин
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