СМИ: РФС удалось вызвать Головина на матч сборной в Сочи

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Российский футбольный союз (РФС) смог обойти ограничения чемпионата Франции и вызвать игрока «Монако» Александра Головина на матч со Словенией в Сочи.

Отмечается, что договоренность была достигнута между всеми сторонами. Для Головина будет разработан особый протокол, назад во Францию он вернется на частном самолете.

Он сможет принять участие в матче отборочного турнира Чемпионата мира — 2022 против Словении 27 марта в Сочи. Ранее в случае участия в игре российской сборной Головину пришлось бы пройти карантин сроком в пять и более дней, отмечает издание Championat.com.

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