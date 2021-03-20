«Без слез не взглянешь»: Волочкова высказалась о фигуре Собчак

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Балерина Анастасия Волочкова, став героиней выпуска «Дай сказать» на YouTube-канале, нелестно высказалась относительно фигуры ее «заклятой подруги», журналиста и телеведущей Ксении Собчак.

Танцовщица вспомнила, как несколько лет назад ходила вместе с Собчак в баню, когда та приезжала в особняк Волочковой, чтобы взять у нее интервью.

— Когда мы выходили из бани, Ксюша быстро убежала, не смыв тушь. Ребята, вы меня простите — она будет обсуждать мою фигуру, но на ее тело без слез не взглянешь. Смотреть на него можно, но восхищаться — нет! — заявила балерина в эфире.

Она также возмутилась тем моментом, что Собчак пыталась потрогать ее грудь, оценив это как полную невоспитанность и зависть.

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