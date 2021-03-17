Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Волочкова поздравила нового таинственного бойфренда с днем рождения
Фото: instagram.com/volochkova_art

Волочкова поздравила нового таинственного бойфренда с днем рождения

Татьяна Плотникова

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова поздравила своего нового возлюбленного, личность которого скрывает от публики, с днем рождения.

В своем Instagram звезда опубликовала снимок, на котором запечатлена рядом с неким человеком. Однако фотография обрезана таким образом, чтобы спутника балерины не было видно — в кадре осталась лишь его рука.

В подписи к снимку Волочкова поздравила «любимого» с днем рождения, не сообщая о мужчине больше никаких сведений.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова решила расстаться со своим тайным возлюбленным, личность которого так и не раскрыла публике за год отношений.

Некоторые звезды заподозрили Волочкову в обмане. По мнению телеведущей Даны Борисовой, никакого молодого человека у балерины не было, а все это время она обманывала поклонников и свое окружение.

Вслед за этим появились сообщения, что Волочкова снова встречается с экс-возлюбленным. Журналисты сообщили, что именно с ним балерина ездила в Санкт-Петербург неделю назад, где познакомила его со своими родителями.

Читайте также: Коллеги Волочковой рассказали, что думают о ее расставании с возлюбленным

Анастасия Волочковаромантические отношениядень рождения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Если педофил рассказал психологу о преступлении

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Первая мировая вакцинная война

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Крым — наш: это не лозунг, это факт

Александр Бузгалин
Александр Бузгалин

Локальные меры не помогут: что не так с российской экономикой

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Болельщиками нужно дорожить

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте