Волочкова поздравила нового таинственного бойфренда с днем рождения

Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова поздравила своего нового возлюбленного, личность которого скрывает от публики, с днем рождения.

В своем Instagram звезда опубликовала снимок, на котором запечатлена рядом с неким человеком. Однако фотография обрезана таким образом, чтобы спутника балерины не было видно — в кадре осталась лишь его рука.

В подписи к снимку Волочкова поздравила «любимого» с днем рождения, не сообщая о мужчине больше никаких сведений.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова решила расстаться со своим тайным возлюбленным, личность которого так и не раскрыла публике за год отношений.

Некоторые звезды заподозрили Волочкову в обмане. По мнению телеведущей Даны Борисовой, никакого молодого человека у балерины не было, а все это время она обманывала поклонников и свое окружение.

Вслед за этим появились сообщения, что Волочкова снова встречается с экс-возлюбленным. Журналисты сообщили, что именно с ним балерина ездила в Санкт-Петербург неделю назад, где познакомила его со своими родителями.

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