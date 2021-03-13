СМИ: Анастасия Волочкова вернулась к бывшему возлюбленному

Анастасия Волочкова недолго была одна / Фото: instagram.com/volochkova_art/

Балерина Анастасия Волочкова снова встречается с экс-возлюбленным Олегом, с которым у нее был роман в течение семи месяцев. Ранее артистка заявляла, что разочаровалась в избраннике и решила с ним расстаться. Но, видимо, мужчина смог опять войти в доверие к Волочковой.

Журналисты программы «Ты не поверишь!» на НТВ сообщили, что именно с Олегом балерина ездила в Санкт-Петербург неделю назад, где познакомила его со своими родителями.

Сама Волочкова пока это скрывает, говоря, что ее сердце свободно. Она принимает ухаживания от поклонников. Балерина призналась, что очень быстро влюбляется.

— Мне неважно материальное состояние мужчины, я могу быстро влюбиться и в простого человека. У многих людей вообще нет любви. Нужно дорожить тем, что рядом есть любимый человек, — поделилась Волочкова.

Также она рассказала, что сейчас очень много времени стала проводить с дочерью Ариадной, которая даже выступила на концерте балерины с песней на французском языке. Наследница, по словам артистки, никогда не вмешивается в ее личную жизнь, она понимает, что мама хочет быть любимой.

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