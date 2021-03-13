Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СМИ: Анастасия Волочкова вернулась к бывшему возлюбленному
Анастасия Волочкова недолго была одна / Фото: instagram.com/volochkova_art/

СМИ: Анастасия Волочкова вернулась к бывшему возлюбленному

Юлия Курганова

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова снова встречается с экс-возлюбленным Олегом, с которым у нее был роман в течение семи месяцев. Ранее артистка заявляла, что разочаровалась в избраннике и решила с ним расстаться. Но, видимо, мужчина смог опять войти в доверие к Волочковой.

Журналисты программы «Ты не поверишь!» на НТВ сообщили, что именно с Олегом балерина ездила в Санкт-Петербург неделю назад, где познакомила его со своими родителями.

Сама Волочкова пока это скрывает, говоря, что ее сердце свободно. Она принимает ухаживания от поклонников. Балерина призналась, что очень быстро влюбляется.

— Мне неважно материальное состояние мужчины, я могу быстро влюбиться и в простого человека. У многих людей вообще нет любви. Нужно дорожить тем, что рядом есть любимый человек, — поделилась Волочкова.

Также она рассказала, что сейчас очень много времени стала проводить с дочерью Ариадной, которая даже выступила на концерте балерины с песней на французском языке. Наследница, по словам артистки, никогда не вмешивается в ее личную жизнь, она понимает, что мама хочет быть любимой.

Читайте также: Волочкова заинтриговала поклонников новым фото с мужчиной

Анастасия Волочковабывшие возлюбленныероман
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте