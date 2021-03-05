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Волочкова заинтриговала поклонников фото с мужчиной
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Волочкова заинтриговала поклонников фото с мужчиной

Татьяна Плотникова

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой запечатлена с мужчиной в автомобиле.

Как написала звезда в своем Instagram, она впервые проделала дорогу из Москвы до Санкт-Петербурга на машине, причем в этом ей помог «дорогой сердцу» человек.

Кроме того, балерина отметила, что «отношения и чувства зачастую оказываются столь переменчивыми», и призвала дорожить отношениями и «ценить каждый светлый их миг».

При этом Волочкова не стала уточнять, кто именно сопровождал ее в поездке и идет ли речь о ее прежнем таинственном поклоннике или другом человеке. Лица мужчины на фотографии не видно.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова решила расстаться со своим тайным возлюбленным, личность которого так и не раскрыла публике за год отношений.

Некоторые звезды заподозрили Волочкову в обмане. По мнению телеведущей Даны Борисовой, никакого молодого человека у балерины не было, а все это время она обманывала поклонников и свое окружение.

Читайте также: Коллеги Волочковой рассказали, что думают о ее расставании с возлюбленным

отношенияАнастасия Волочковафотографии
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