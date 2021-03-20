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Новые онлайн-экскурсии по МЦК запустили на платформе #Москвастобой
Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Новые онлайн-экскурсии по МЦК запустили на платформе #Москвастобой

Анастасия Волоснова

Город

Новый цикл онлайн-экскурсий «МЦК» запустили на медиаплатформе #Москвастобой. Проект был разработан совместно с Музеем Москвы и информационным интернет-порталом Life. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета по туризму.

Зрителям расскажут о истории железных дорог и о их современном использовании. Кроме того, участники проекта узнают о железнодорожной инфраструктуре.

Уточняется, что первая экскурсия будет посвящена истории Московского центрального кольца. Железная дорога была построена больше ста лет назад, отметили в пресс-службе.

— Для кого на железной дороге изначально строили внушительные вокзалы, как и почему в 1934 году пассажирское движение по кольцевой линии прекратилось — об этом зрителям расскажет экскурсовод Музея Москвы Лариса Скрыпник, — добавили в ведомстве.

Второй выпуск будет посвящен путешествию от станции МЦК «Лихоборы» до станции «Угрешская». Москвовед Мария Калиш расскажет, как жили работники станций и станционные начальники.

На третьей экскурсии зрители увидят пейзажи и старинную архитектуру, которые можно встретить на железной дороге. Кроме того, участникам проекта покажут, где снимали фильмы «Когда деревья были большими», «Диверсант» и другие картины, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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