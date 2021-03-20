«Ко мне в ленту ведь только через постель»: Асмус показала снимки с новым партнером по шоу

Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус разместила в Instagram несколько совместных фотографий с актером театра, а также ее партнером по грядущему шоу Егором Медведевым. Ее подписчикам однако показалось, что мужчина — больше, чем просто коллега по цеху.

— Это кто? Новый любовник? — задался вопросом один из поклонников актрисы.

Асмус в ответ пошутила, что в ее ленту социальной сети «только через постель попасть можно».

«Этот мужчина приятнее выглядит, чем Гарик Харламов»; «Замена Гарику?»; «Променяла Гарика на этого красивого парня? Талант продается», — подписчики актрисы задаются вопросом только об одном.

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