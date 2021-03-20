«Написывает и названивает»: сын рэпера Децла рассказал о преследованиях

Фото: instagram.com/mercury_anthony_ioann

Сын скончавшегося рэпера Децла 16-летний Антоний пожаловался поклонникам на странного мужчину, который преследовал юношу и его мать. Об этом молодой человек рассказал в сторис своего Instagram-аккаунта.

Антоний уточнил, что мужчина следит за ним с фейковых аккаунтов.

— Те, кто знает этого психопата лично, поговорите с ним. Проведите воспитательную беседу. Он предлагает людям по две тысячи рублей за фотографию с моей мамой. Преследует нас, преследует меня. Написывает и названивает нашим друзьям и «рассказывает всякие небылицы», — написал сын Децла.

Он добавил, что такое поведение является ненормальным.

Ранее мужчина писал Антонию в комментариях под постом, где сын рэпера рассказал о посещении концерта группы «Аnimal jazz». Виктор написал, что присутствовал на концерте и видел, где сидел Антоний. Молодой человек рассказал поклонникам, что подобное поведение его испугало.

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