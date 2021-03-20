Юлия Савичева рассказала, когда родители начали оставлять ее дома одну

Фото: Светлана Колоскова

Певица Юлия Савичева рассказала на своей странице в Instagram, когда родители начали оставлять ее дома одну.

— Точно не помню, в каком возрасте меня начали оставлять одну, кажется, что мне было около восьми лет. Приходя из школы, я проводила время дома в компании с собакой, — рассказала она.

По словам Савичевой, особых проблем не случалось, но однажды она занервничала и побежала к соседке, чтобы вместе дождаться маму. Дочери певицы почти четыре года, и она не знает, когда сможет начать оставлять ее без присмотра. Савичева уверена, «что места себе находить не будет».

Певица также спросила у подписчиков, в каком возрасте, по их мнению, можно оставлять дома ребенка одного.

«Моему сыну 15 лет, я все еще не могу оставить его одного»; «С четырех лет примерно иногда оставляю сына дома одного, когда смотрит мультики, а мне надо сбегать в аптеку или магазин»; «Мое одинокое долгоожидание родителей с работы началось с трех лет», — поделились с ней подписчики.

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