Первые 10 пар поженились на новой необычной площадке для регистрации брака в Москве

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Большая Якиманка, 15 Карта всех событий

Первые десять пар смогли провести брачную церемонию на новой площадке The Great Hall Yakimanka в центре Москвы. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, первые места для регистрации брака на новой площадке заполнили за три дня.

— Сегодня мы провели первые регистрации для десяти пар, выявили некоторые особенности и уже открыли дополнительные даты для подачи заявлений на заключение брака на площадке The Great Hall Yakimanka, — отметила Уханева.

Зарегистрировать брак на новой площадке можно будет 2 апреля, 8 мая, 11 июня, 17 июля, 24 июля, 31 июля, 7 августа.

По словам молодоженов, пространство получилось одновременно легким и торжественным. В главном зале площадки современный интерьер. Интересные фотографии можно сделать на лестнице, которую также установили в The Great Hall Yakimanka.

Для комфорта новобрачных в пространстве организовали частные зоны, где пары и их близкие могут уединиться. Кроме того, новую площадку оборудовали для маломобильных граждан.

В настоящее время в Москве открыто более 30 интересных площадок для регистрации брака. Москвичи могут провести свадебную церемонию в башне «Москва-Сити», Планетарии, Москвариуме на ВДНХ и в других заведениях, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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