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Украина прокомментировала введение запрета на владение землей в Крыму для иностранцев
Фото: Соцсети

Украина прокомментировала введение запрета на владение землей в Крыму для иностранцев

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

В правительстве Украины назвали указ о запрете для иностранцев владеть землей в Крыму юридически ничтожным. Данное заявление сделал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, Киев будет восстанавливать права собственников на полуострове «после возвращения Крыма». Он сообщил, что введенный запрет не повлияет на правовое положение Украины.

Николенко добавил, что данный указ отдельно рассмотрят на саммите «Крымской платформы», сообщает РБК-Украина.

Запрет на владение землей в Крыму для иностранцев вступил в силу 20 марта 2021 года. Год назад соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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КрымУкраинаиностранцы
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