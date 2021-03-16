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В Раде предложили расторгнуть соглашение с Россией о флоте в Крыму
Фото: pixabay.com

В Раде предложили расторгнуть соглашение с Россией о флоте в Крыму

Никита Абрамов

Внешняя политика

Верховная рада Украины предлагает расторгнуть соглашение с Россией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины. Об этом во вторник, 16 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Документ предлагает уведомить Россию о денонсации соглашения. В пояснительной записке указывается, что расторжение соглашения сократит риски национальной безопасности Украины.

— Реализация положений закона в случае его принятия приведет к дополнительным доходам в государственный бюджет Украины в результате перевода (изменения целевого назначения) земель, занимаемых Черноморским флотом РФ, в рекреационную зону, и полученной возможности привлечения инвестиций в крымский регион, — говорится в документе, опубликованном на сайте Верховной рады.

Соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет, было подписано в апреле 2010 года. В нем уточнялась возможность последующих продлений на пятилетние периоды при условии взаимного согласия обеих сторон.

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