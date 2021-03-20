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Сотрудники скорой помощи Москвы написали песню для своих коллег
100 лет Склифу- Институту скорой помощи имени Склифосовского / Фото: NECHAEVA

Сотрудники скорой помощи Москвы написали песню для своих коллег

Анастасия Волоснова

Город

Сотрудники скорой помощи Москвы написали песню, посвященную своим коллегам. Музыкальный клип опубликовали в Instagram-аккаунте столичной станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова.

Музыкальную композицию создали врач-анестезиолог-реаниматолог Андрей Реза и фельдшер Виктор Затонский. Они посвятили свою песню работникам скорой помощи, которые помогали москвичам во время коронавируса.

В песне можно услышать звуки сирен машины скорой помощи, а в клипе увидеть кадры работы врачей.

— Нам от чистого сердца хотелось сделать что-то доброе для своих коллег. Максимально поддержать их в непростой период борьбы с коронавирусной инфекцией. Так родилась идея написать музыку и стихи о буднях московской скорой помощи, — отметили Андрей Реза и Виктор Затонский.

Врачи добавили, что хотели показать слушателям свою работу изнутри. Специалисты выразили надежду, что музыкальная композиция будет ободрять сотрудников столичной скорой помощи во время работы.

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