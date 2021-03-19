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Более 28 тысяч человек прошли лечение в центре амбулаторной онкопомощи в Москве за три месяца
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Более 28 тысяч человек прошли лечение в центре амбулаторной онкопомощи в Москве за три месяца

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Дурова, 26с1 Карта всех событий

За три месяца более 28 тысяч человек получили помощь специалистов в центре амбулаторной онкологической помощи на базе Первой онкологической больницы. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Центр открыли в декабре 2020 года по адресу улица Дурова, дом 26.

— ЦАОП на улице Дурова был создан в рамках нового стандарта оказания онкологической помощи. С его открытием пациентам стало доступно полное медицинское сопровождение на всех этапах диагностики, специализированного лечения и дальнейшего наблюдения, — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в дневном стационаре центра прошли лечение 6,5 тысячи пациентов. Уточняется, что в центре проводят лабораторные исследования и разного вида диагностики. Пациенты могут пройти лучевую терапию и позитронно-эмиссионную томографию.

— В центре работает и круглосуточный стационар, где оказывается химиотерапевтическая помощь пациентам в комфортных палатах, оборудованных специальными ортопедическими кроватями и индивидуальными кнопками вызова медицинского персонала, — добавили в ведомстве.

В круглосуточном стационаре центра помощь получили две тысячи пациентов.

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