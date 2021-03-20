Актеру Александру Чернявскому вызвали скорую в Московский академический театр

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Никитская улица, 19 Карта всех событий

Актер Александр Чернявский почувствовал себя плохо в Московском академическом театре в субботу, 20 марта, как рассказал источник 5-tv.ru.

Из-за недомогания актеру вызвали скорую помощь. По предварительной информации, у Чернявского поднялось артериальное давление.

Александр Чернявский снимался в таких популярных фильмах, как «Таксистка», «Гранд», «Вне игры», «Одна за всех» и «Берия. Провал».

Читайте также: СК проведет проверку по факту ДТП в Москве с участием баскетболиста Шабалкина