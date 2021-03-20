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Столичных водителей предупредили о возможной гололедице на дорогах
Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Столичных водителей предупредили о возможной гололедице на дорогах

Анастасия Волоснова

Город

Коммунальные службы продолжают следить за появлением гололеда на столичных дорогах. Об этом рассказали в Telagram-канале пресс-службы Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве отметили, что в ночь на воскресенье, 21 марта, температура воздуха в столице составит минус 8 градусов. За ночь может выпасть до одного сантиметра снега, а на дорогах может образоваться гололедица.

Коммунальные службы следят за состоянием столичных дорог и тротуаров, уточнили в ведомстве. При необходимости специалисты проводят противогололедную обработку.

В пресс-службе призвали автомобилистов быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы. Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

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