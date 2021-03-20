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Студенты из стран с безопасной эпидемиологической обстановкой смогут вернуться в Россию
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Студенты из стран с безопасной эпидемиологической обстановкой смогут вернуться в Россию

Анастасия Волоснова

Общество

На учебу в Россию смогут вернуться студенты из государств, которые Роспотребнадзор отнес к странам с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Об этом говорится в Telegram-канале Минобрнауки России.

Уточняется, что в министерстве разработали порядок возвращения студентов на территорию страны. Учащиеся должны будут за десять дней до отъезда предупредить о своем прибытии университет. После этого на почту студентов отправят информацию о въезде.

— По распоряжению правительства Российской Федерации от 16 марта 2021 года № 639-р, иностранным студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов разрешено вернуться в Россию для продолжения обучения, — говорится в сообщении.

Сейчас среди таких стран, входящих в список Роспотребнадзора, Турция, Финляндия, Греция, Египет, Япония, Индия и ряд других государств.

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