Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин: В Москве планируют достроить 28 школ и детских садов до конца года
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин: В Москве планируют достроить 28 школ и детских садов до конца года

Анастасия Волоснова

Город

До конца 2021 года в Москве планируют достроить 28 школ и детских садов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Глава города уточнил, что большую и удобную школу в Левобережном районе столицы уже достроили. В учреждении организовали спортзал и отдельные входы для учеников младших и старших классов, пояснил мэр. По его словам, второй этаж здания отвели под «умную школу» с научным театром, классами для медицины и IT.

Мэр столицы добавил, что каждую школу в Москве строят по данному стандарту.

— До конца этого года планируем достроить 28 детсадов и школ. В том числе школы в Савеловском районе и Некрасовке, два блока начальных классов в Кузьминках и Щербинке, школу на 550 мест в Останкинском районе, — отметил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в детские сады, школы и колледжи столицы ходят более 1,5 миллиона детей, которые должны получать образования в комфортных условиях.

Читайте также: Промплощадка «Руднево» на востоке Москвы получила статус индустриального парка

образованиеСергей Собянинстроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте