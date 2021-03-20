Сергей Собянин: В Москве планируют достроить 28 школ и детских садов до конца года

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

До конца 2021 года в Москве планируют достроить 28 школ и детских садов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Глава города уточнил, что большую и удобную школу в Левобережном районе столицы уже достроили. В учреждении организовали спортзал и отдельные входы для учеников младших и старших классов, пояснил мэр. По его словам, второй этаж здания отвели под «умную школу» с научным театром, классами для медицины и IT.

Мэр столицы добавил, что каждую школу в Москве строят по данному стандарту.

— До конца этого года планируем достроить 28 детсадов и школ. В том числе школы в Савеловском районе и Некрасовке, два блока начальных классов в Кузьминках и Щербинке, школу на 550 мест в Останкинском районе, — отметил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в детские сады, школы и колледжи столицы ходят более 1,5 миллиона детей, которые должны получать образования в комфортных условиях.

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