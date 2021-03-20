«Не дано познать истинной любви»: Екатерина Андреева рассказала, как открыть все чакры

Фото: instagram.com / Екатерина Андреева

Ведущая Екатерина Андреева рассказала поклонникам, как ей помогают справляться с трудностями и медитировать звуки тибетских чаш. Сообщение было опубликовано в ее Instagram-аккаунте.

Андреева отметила, что людям необходимо учиться слышать красоту. За вибрацией и звучанием чаш кроется гармония, которую может постичь человек. Благодаря звукам чакры человека приходят в норму и начинают отрываться, пояснила ведущая.

— Если, например, у человека закрыта Анахата (сердечная чакра), то ему «не дано познать истинной любви», он или она постоянно будут пропускать важное в человеческих отношениях. Закрываться, бояться, фиксироваться на прошлом негативном опыте и в результате пройдут мимо или оттолкнут того, кто им действительно близок. Мог бы стать, — пояснила ведущая.

По ее словам, в Индии на должность врача не возьмут человека, у которого закрыта Анахата, так как медики должны любить людей.

— Если блокирована Вишудха, то будут сложности с самовыражением и общением и проявлением творческих способностей. Вишудха отвечает за способность выражать мысли и эмоции, умение находить общий язык с окружающими и проявлять свое «я» через творчество, — добавила знаменитость.

Андреева объяснила подписчикам, что чаши помогают правильно настроить все семь чакр. Ведущая добавила, что опробовала «на своей шкуре» звучание чаш.

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