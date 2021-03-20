Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Не дано познать истинной любви»: Екатерина Андреева рассказала, как открыть все чакры
Фото: instagram.com / Екатерина Андреева

«Не дано познать истинной любви»: Екатерина Андреева рассказала, как открыть все чакры

Анастасия Волоснова

Звезды

Ведущая Екатерина Андреева рассказала поклонникам, как ей помогают справляться с трудностями и медитировать звуки тибетских чаш. Сообщение было опубликовано в ее Instagram-аккаунте.

Андреева отметила, что людям необходимо учиться слышать красоту. За вибрацией и звучанием чаш кроется гармония, которую может постичь человек. Благодаря звукам чакры человека приходят в норму и начинают отрываться, пояснила ведущая.

— Если, например, у человека закрыта Анахата (сердечная чакра), то ему «не дано познать истинной любви», он или она постоянно будут пропускать важное в человеческих отношениях. Закрываться, бояться, фиксироваться на прошлом негативном опыте и в результате пройдут мимо или оттолкнут того, кто им действительно близок. Мог бы стать, — пояснила ведущая.

По ее словам, в Индии на должность врача не возьмут человека, у которого закрыта Анахата, так как медики должны любить людей.

— Если блокирована Вишудха, то будут сложности с самовыражением и общением и проявлением творческих способностей. Вишудха отвечает за способность выражать мысли и эмоции, умение находить общий язык с окружающими и проявлять свое «я» через творчество, — добавила знаменитость.

Андреева объяснила подписчикам, что чаши помогают правильно настроить все семь чакр. Ведущая добавила, что опробовала «на своей шкуре» звучание чаш.

Читайте также: Актеру Александру Чернявскому вызвали скорую в Московский академический театр

отдыхзвездаведущая
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте