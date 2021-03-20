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Врач рассказал, у кого есть врожденная защита от онкозаболеваний
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Врач рассказал, у кого есть врожденная защита от онкозаболеваний

Анастасия Волоснова

Здоровье

Ученые обнаружили у некоторых млекопитающих врожденную защиту от онкологических заболеваний. Подобный механизм есть и у человека, рассказал врач-онколог Владимир Воротников.

Слоны, голые землекопы и слепыши редко подвергаются заболеванию из-за особого гена TP53. Уточняется, что он присутствует и в организме человека, однако не дает нужной защиты.

По словам специалиста, врожденная защита от рака есть у каждого человека, однако в течение жизни она трансформируется.

— Есть специальные гены-супрессоры, так называемые «защитники», которые играют роль в контексте непрерывных мутаций, которые происходят у нас постоянно. Они выявляют мутацию и блокируют развитие такой клетки, — объяснил врач.

Он уточнил, что в некоторых случаях механизмы в организме человека могут быть испорчены, и мутация перейдет по наследству. Кроме того, механизм может измениться в течении жизни. В частности, у людей старшего возраста, сообщает www.5-tv.ru.

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