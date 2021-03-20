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Врач объяснила, как по глазам определить первые признаки серьезных заболеваний
Фото: Камиль Айсин, Вечерняя Москва

Врач объяснила, как по глазам определить первые признаки серьезных заболеваний

Анастасия Волоснова

Здоровье

По глазам можно определить первые признаки серьезных заболеваний. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Ескова.

По ее словам, зуд и отек век свидетельствуют об аллергической реакции, а покраснение и жжение белков глаз — о конъюнктивите.

— Если внутренняя поверхность верхнего века стала бледная, почти белая и белки голубоватые, надо исключать анемию и снижение гемоглобина. Если белки глаз стали желтые, то это может быть симптомом заболевания печени, — уточнила врач.

Она отметила, что изменения глаз могут также говорить о болезни Вильсона-Коновалова. Симптомом заболевания является золотая кайма вокруг радужки.

Красное пятно на глазу может быть признаком кровоизлияния в мозг. Серьезным симптомом также является разная реакция зрачков на свет. В таких случаях нужно сразу идти к врачу, считает Ескова.

— Опущенные веки — это не всегда симптом старения, они могут быть связаны с нервно-мышечными заболеваниями, такими как миастения и воспаление лицевого нерва. Если появилось темное пятно и один зрачок стал другого цвета, это может быть симптомом меланомы, и нужно срочно идти к онкологу, — подчеркнула врач.

Она уточнила, что выпуклость глаз и их неполное прикрытие веками может указывать на проблемы с щитовидной железой. Подергивание века является признаком нарушений в нервной системе, сообщает 5-tv.ru.

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