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«Этот движ не для нас»: Дакота ответила на вопросы о втором ребенке и замужестве
Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

«Этот движ не для нас»: Дакота ответила на вопросы о втором ребенке и замужестве

Виктория Родимкина

Звезды

Певица и блогерша Рита Дакота ответила на вопросы подписчиков о своих отношениях с оператором Федором Белогаем и о втором ребенке на странице в соцсети Instagram.

Артистка призналась, что пока не готова регистрировать отношения со своим мужчиной и рожать второго ребенка.

В 2018 году Рита Дакота развелась с певцом Владом Соколовским. После первого брака у нее осталась дочь Мия. По словам певицы, к рождению второго ребенка она пока не готова.

«Этот движ не для нас»: Дакота ответила на вопросы о втором ребенке и замужествеФото: instagram.com/RITADAKOTA

Также Рита Дакота рассказала о своем отношении к браку, уточнив, что Федор тоже уже был женат.

— У обоих были пышные большие свадьбы. Все, что мы поняли из этого опыта, этот движ точно не для нас. Шутим, что если однажды решим расписаться, то возьмем самых близких друзей и поедем в доме на колесах через всю Америку, — рассказала певица.

Она пояснила, что ее новый парень и ее маленькая дочь прекрасно ладят. При этом Белогаев не стремится заменить ребенку отца.

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певицаРита Дакотаотношения
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