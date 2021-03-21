ЕС призвал Турцию пересмотреть выход из Стамбульской конвенции о защите женщин

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал турецкое правительство изменить свое решение о выходе Турции из Стамбульской конвенции Совета Европы (СЕ) о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин.

По его словам, пришло время проявить лидерство и активизировать усилия в рамках борьбы с насилием в отношении женщин, а не отступать.

— Вот почему мы не можем не выразить глубокого сожаления и непонимания в отношении решения турецкого правительства выйти из этой конвенции, которая даже носит имя Стамбула, — заявил Боррель.

Он выразил надежду на то, что Турция отменит свое решение о выходе и вскоре снова присоединится к конвенции, которая является «фундаментом прав человека, мира, безопасности и равенства в XXI веке», сообщает ТАСС.

Напомним, принятую в 2011 году в Стамбуле конвенцию подписали 47 стран. Она направлена на борьбу с домашним насилием и насилием в отношении женщин.

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