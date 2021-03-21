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Правила купли-продажи авто с пробегом могут измениться в России с 1 мая
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Правила купли-продажи авто с пробегом могут измениться в России с 1 мая

Виктория Родимкина

Транспорт

В России с 1 мая этого года могут измениться правила купли-продажи подержанных автомобилей. Продать автомобиль можно будет с помощью портала госуслуг. Об этом сообщается в приказе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

После вступления приказа в силу граждане смогут подписывать документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в онлайн-режиме.

Совершить сделку через портал госуслуг смогут лишь физические лица и только тогда, когда речь идет об автомобиле с пробегом.

Для этого продавец должен загрузить на сайт пакет документов. По мнению экспертов, оформление сделки через интернет позволит покупателю больше узнать о машине и продавце. В частности, о возможных штрафах.

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