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«Площадка» останется в экзамене на права для отдельных маневров
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Площадка» останется в экзамене на права для отдельных маневров

Татьяна Плотникова

Общество

Автодром будут использовать при приеме экзаменов у претендентов на получение водительских прав, но лишь в определенных случаях. Об этом в воскресенье, 21 марта, рассказали в Министерстве внутренних дел РФ.

Согласно новым правилам сдачи экзаменов на водительские права, которые начнут действовать с 1 апреля, обязательная сдача «площадки» отменяется. Однако для проверки отдельных маневров автодромы будут использовать в дальнейшем, уточнили в МВД.

Кроме того, с этой же целью можно будет использовать участки дорог с малоинтенсивным движением, тупиковые участки дорог преимущественно за пределами жилой застройки.

Проведение практической части экзамена будет не только фиксироваться при помощи видеорегистратора — будет также осуществляться с аудиозапись. Требования к ним утверждены в правилах проведения экзамена.

Маршруты практической части экзамена будут разрабатывать подразделения Госавтоинспекции. В них включат перечень дорог, их участков и территорий. При движении по маршруту кандидат в водители по команде экзаменатора должен будет выполнять маневрирование с учетом особенностей выполнения отдельных маневров, рассказали ТАСС в пресс-службе МВД.

Ранее автоэксперт прокомментировал изменения в правилах сдачи экзамена на права.

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