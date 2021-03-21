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Сергей Собянин рассказал о строительстве медицинских объектов в столице
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин рассказал о строительстве медицинских объектов в столице

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 63с1Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве медицинских объектов в городе. По его словам, особое внимание столица уделяет созданию и реконструкции медучреждений для помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

Так, в городе ведут масштабное строительство медучреждений. В адресную инвестиционную программу на 2021–2023 годы внесли около 70 медицинских объектов, в частности 36 поликлиник, 20 больничных корпусов, четыре подстанции скорой помощи.

— Строим достаточно много в Москве медицинских центров. Это инфекционный центр, это наши поликлиники, новые больницы, скоропомощные корпуса, диагностические центры. Всего около миллиона квадратных метров недвижимости находится в стройке, — сказал Сергей Собянин.

В рамках программы в городе планируют закончить строительство многопрофильного медцентра с родильным домом в Коммунарке, лечебно-диагностического комплекса Инфекционной клинической больницы № 1 и ряд других объектов.

Помимо этого, в 2022 году планируется завершить строительство лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова в Перове.

В Москве за десять лет построили около 100 городских, федеральных и частных объектов здравоохранения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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