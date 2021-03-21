Альпака Педро и пони Виндик: как «Городская ферма» на ВДНХ готовится к весне
Москвичам рассказали, как животные «Городской фермы» на ВДНХ готовятся к весне, а также чем ферма отличается от контактного зоопарка.
Ферма на ВДНХ состоит из павильонов «Свиноводство», «Овцеводство», «Кролиководство», у входа расположились скульптуры «Охотник» и «Лисятница». На птичьем дворе, кроме гусей, живут куры и утки, к ним присоединились уличные голуби и дикие огари. Птицы уже перебрались из теплых домиков на свободный выгул.
Всего на ферме проживают около 120 особей — от кур и кроликов до крупного рогатого скота и северного оленя.
Исполнительный директор семейного образовательного центра «Городская ферма» на ВДНХ Полина Вощанкина рассказала, что козлятам имена выбирали подписчики в соцсети Instagram. В итоге малышей назвали Мартик и Пуговка. Таким же образом имя получила маленькая овечка Полли.
— Хотя некоторые считают акцию по выбору имен для животных несерьезной, она нравится людям и будет продолжена. Я думаю, что новости о рождении козлят и других животных на «Городской ферме» ВДНХ способны создать хорошее настроение, — сказала директор.
На ферме уделяют большое внимание теме инклюзии и созданию доступной среды. Сделать площадку комфортной для людей с инвалидностью было решено после ситуации с альпакой Педро. В 2018 году животное после болезни потеряло глаз.
— Это горе стало новой ступенью в развитии нашей площадки. Обычно таких животных скрывают: считается, что это некрасиво. Но мы приняли решение оставить его на ферме, — пояснила Полина Вощанкина.
После этой истории на ферме появилось еще одно животное с одним глазом — пони Виндик.
На ферме также проживают еноты, мыши и нутрии. При этом эти животные не являются ручными или сельскохозяйственными. На ферме не разрешается брать животных на руки, кроликов также запрещено кормить.
В конце апреля на ферме состоится весенний фестиваль, посвященный экологии, раздельному сбору мусора и бережному потреблению ресурсов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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