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Альпака Педро и пони Виндик: как «Городская ферма» на ВДНХ готовится к весне
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Альпака Педро и пони Виндик: как «Городская ферма» на ВДНХ готовится к весне

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 119с244Карта всех событий

Москвичам рассказали, как животные «Городской фермы» на ВДНХ готовятся к весне, а также чем ферма отличается от контактного зоопарка.

Ферма на ВДНХ состоит из павильонов «Свиноводство», «Овцеводство», «Кролиководство», у входа расположились скульптуры «Охотник» и «Лисятница». На птичьем дворе, кроме гусей, живут куры и утки, к ним присоединились уличные голуби и дикие огари. Птицы уже перебрались из теплых домиков на свободный выгул.

Всего на ферме проживают около 120 особей — от кур и кроликов до крупного рогатого скота и северного оленя.

Исполнительный директор семейного образовательного центра «Городская ферма» на ВДНХ Полина Вощанкина рассказала, что козлятам имена выбирали подписчики в соцсети Instagram. В итоге малышей назвали Мартик и Пуговка. Таким же образом имя получила маленькая овечка Полли.

— Хотя некоторые считают акцию по выбору имен для животных несерьезной, она нравится людям и будет продолжена. Я думаю, что новости о рождении козлят и других животных на «Городской ферме» ВДНХ способны создать хорошее настроение, — сказала директор.

На ферме уделяют большое внимание теме инклюзии и созданию доступной среды. Сделать площадку комфортной для людей с инвалидностью было решено после ситуации с альпакой Педро. В 2018 году животное после болезни потеряло глаз.

— Это горе стало новой ступенью в развитии нашей площадки. Обычно таких животных скрывают: считается, что это некрасиво. Но мы приняли решение оставить его на ферме, — пояснила Полина Вощанкина.

После этой истории на ферме появилось еще одно животное с одним глазом — пони Виндик.

На ферме также проживают еноты, мыши и нутрии. При этом эти животные не являются ручными или сельскохозяйственными. На ферме не разрешается брать животных на руки, кроликов также запрещено кормить.

В конце апреля на ферме состоится весенний фестиваль, посвященный экологии, раздельному сбору мусора и бережному потреблению ресурсов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Жителям столицы объяснили правила поведения при встрече с летучей мышью

ВДНХГородская фермавесна
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