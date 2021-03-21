Сергей Собянин поздравил столичных сотрудников ЖКХ с профессиональным праздником

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Телеграмма с поздравлениями была размещена на официальном сайте мэра Москвы.

В ней глава города отметил, что в период пандемии было особенно важно, чтобы в домах было тепло и уютно, горел свет и имелась горячая и холодная вода.

— Надежное снабжение москвичей жизненно необходимыми ресурсами — ключевая задача, с которой вы отлично справляетесь в любых условиях, — уточнил мэр.

Также, по его словам, сотрудники комплекса городского хозяйства занимались масштабной дезинфекцией дорог и тротуаров, дворов и жилых домов.

Помимо этого, Сергей Собянин отметил, что специалисты в 2020 году занимались созданием комфортной среды. Они выполнили капитальный ремонт пяти мостов, привели в порядок около 20 миллионов квадратных метров дорог и подготовили столицу к отопительному сезону.

— Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм и самоотверженный труд, за любовь к Москве и москвичам, — добавил мэр.

Напомним, День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства празднуют в России в третье воскресенье марта.

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