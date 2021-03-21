В Центробанке рассказали о действиях при получении денег на карту от незнакомца

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Мошенничества с якобы ошибочными переводами, помимо угрозы средствам, могут втянуть клиента в преступную схему по обналичиванию или отмыванию денег. Специалисты Центробанка рассказали, что делать, если на карту пришел перевод от неизвестного.

Гражданам следует придерживаться нескольких правил, уточнили в регуляторе. В случае если на карту пришли средства от неизвестного лица, а позже на связь вышел предположительный хозяин денег, следует сказать ему, что вы не против возврата.

— Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод, — говорится в сообщении.

В Банке России добавили, что получившему на карту деньги также придется посетить банк, сообщить о том, что ему пришли деньги от неизвестного, а затем написать заявление на возврат средств, которые были зачислены по ошибке, сообщает РИА Новости.

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