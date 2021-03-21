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Таксист открыл стрельбу из пистолета по пассажирам в Москве
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Таксист открыл стрельбу из пистолета по пассажирам в Москве

Рафаэль Залян

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка Карта всех событий

Таксист в столице открыл стрельбу по пассажирам во время поездки. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ по столице в воскресенье, 21 марта.

Инцидент произошел в столичном районе Некрасовка 21 марта, в полицию в 04:47 поступило сообщение о стрельбе.

— Между водителем такси и двумя пассажирами произошла потасовка. В ходе конфликта таксист произвел несколько выстрелов из травматического оружия в одного из своих оппонентов. В результате чего один гражданин доставлен в медучреждение с ранением, а остальные участники конфликта — в отделение полиции для выяснения ситуации, — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося конфликта.

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