Таксист открыл стрельбу из пистолета по пассажирам в Москве

Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка Карта всех событий

Таксист в столице открыл стрельбу по пассажирам во время поездки. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ по столице в воскресенье, 21 марта.

Инцидент произошел в столичном районе Некрасовка 21 марта, в полицию в 04:47 поступило сообщение о стрельбе.

— Между водителем такси и двумя пассажирами произошла потасовка. В ходе конфликта таксист произвел несколько выстрелов из травматического оружия в одного из своих оппонентов. В результате чего один гражданин доставлен в медучреждение с ранением, а остальные участники конфликта — в отделение полиции для выяснения ситуации, — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося конфликта.

Читайте также: Два человека погибли в результате стрельбы на вечеринке в США