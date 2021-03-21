«Это очень сложно»: Хабиб Нурмагомедов прокомментировал завершение своей карьеры

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Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему было нелегко завершить карьеру на пике своей славы.

В пятницу, 19 марта, глава UFC Дэйна Уайт после встречи с россиянином объявил, что Нурмагомедов официально завершил карьеру.

— Это очень сложно, когда у тебя есть сила, когда ты лучший в мире, когда ты знаменит, когда у тебя есть деньги и ты всему этому говоришь «нет», — сказал спортсмен.

Хабиб Нурмагомедов отметил, что люди могут не понять такого решения, однако он призвал поддержать его.

По мнению спортсмена, ему следует остановиться, так как каждый тренировочный лагерь «отнимает дни жизни» его матери. Боец заявил, что уже стал лучшим в мире, дальше остались только денежные бои, но деньги, по его словам, ему не нужны.

В будущем Нурмагомедов планирует заниматься своими бизнес-проектами, а также наслаждаться временем с семьей, сообщает ТАСС.

Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе 7 апреля 2018 года. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американца Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Всего спортсмен провел 29 боев, не потерпев ни единого поражения.

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