«Катаются на вездеходе и гуляют по тайге»: Песков рассказал о выходных Путина и Шойгу

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу проводят эти выходные в одном из сибирских регионов, где гуляют по тайге. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье, 21 марта.

Кремль в скором времени опубликует видеозаписи и фотографии из поездки президента в тайгу.

— Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что глава государства и министр обороны катаются на вездеходе и пешком гуляют по тайге. Сергей Шойгу также показал Владимиру Путину свою мастерскую. В ней министр делает поделки из сухой древесины, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, Путин и Шойгу также понаблюдали в бинокль за местной фауной.

Путин сам сел за руль вездехода. И покатал Шойгу по тайге pic.twitter.com/2dQv4MqrFo — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 21, 2021

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