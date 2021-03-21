Показы картин Станислава Говорухина пройдут в сети кинотеатров «Москино»

Кадр из фильма «Пассажирка» / 2008

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В столице с 29 по 31 марта в сети кинотеатров «Москино» пройдут показы картин режиссера Станислава Говорухина. Они приурочены к его 85-летнему юбилею.

Так, 29 марта в 16:30 в «Искре» покажут драму «Не хлебом единым». Одну из главных ролей в фильме сыграла актриса Светлана Ходченкова.

Музыкальную мелодраму про любовь «В стиле jazz», вышедшую в прокат в 2010 году, можно будет посмотреть 30 марта в 14:00 в кинотеатре «Сатурн».

В 16:00 30 марта в «Факеле» покажут военную драму «Брызги шампанского», снятую по мотивам произведения Вячеслава Кондратьева «Отпуск по ранению».

В кинотеатре «Вымпел» 31 марта можно будет попасть на мелодраму «Пассажирка», а в 14:00 в тот же день в «Спутнике» покажут романтическую мелодраму «Артистка».

Вход на показы свободный, предварительно нужно будет зарегистрироваться на сайте сети «Москино».

Станислав Говорухин — советский и российский режиссер, сценарист, актер. В 2006 году он был удостоен звания народного артиста России.

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