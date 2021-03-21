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Диетолог перечислил полезные для мозга продукты
Фото: Pixabay

Диетолог перечислил полезные для мозга продукты

Елизавета Борисова

Здоровье

Диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург перечислил положительно влияющие на работу мозга продукты. К таким продуктам относятся рыба, яйца и овощи с бета-каротинами и каротиноиды.

Рыба является основным источником омега-3 и других полиненасыщенных жирных кислот, что благоприятно воздействует на построение мембран нервных клеток, поэтому следует включить в свой рацион скумбрию или лосось.

Употребление в пищу яиц также поможет создать мембраны, так как желтки богаты фосфолипидами.

Третий важный продукт — окрашенные овощи, например, тыква, морковь, перец, помидоры. В этих овощах содержатся бета-каротины и каротиноиды, которые обладают антиоксидантными свойствами.

Цитрусовые богаты кверцитином — противовоспалительным веществом, защищающим сосуды и клетки головного мозга от повреждения.

Помимо этого, врач посоветовал добавлять в блюда приправы — имбирь, куркуму, чеснок и перец, которые влияют на мозг и защищают клетки от преждевременного старения, сообщает РИА Новости.

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