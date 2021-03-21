Народный календарь. Какой десерт укрепит здоровье 22 марта

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В народном месяцеслове понедельник, 22 марта, называли Сороками, Жаворонками. Христиане чтят память сорока воинов-христиан, принявших мученическую смерть за веру.

В этот день крестьяне пекли жаворонков из теста и угощали близких людей. Считалось, что такой десерт мог излечиться от всех болезней и обрести крепкое здоровье. Целиком это угощение можно не есть, достаточно было его хранить в укромном месте. Люди верили, что в этот день лучше всего было начинать работу в поле, высаживать рассаду.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Какой десерт укрепит здоровье 22 марта

Приметы погоды гласили, что если в этот день идет снег, то год будет урожайным, если появился иней, то очень будет теплой, а если запели птицы, скоро потеплеет.

22 марта отмечаются Международный день таксиста и Всемирный день водных ресурсов.

147 лет назад на Стейтен Айленде впервые была проведена игра в большой теннис. 70 лет назад на базе Московского телецентра на Шаболовке постановлением Совмина СССР была создана первая в СССР Центральная студия телевидения.

В этот день родились актера Георгий Жженов и Александр Цекало, советский летчик-космонавт Муса Манаров, певец Валерий Сюткин.

Именины отмечают Ираклий, Александр, Николай, Кирилл, Дмитрий, Валерий, Сергей, Михаил.

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