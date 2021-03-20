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Народный календарь. Как верба поможет избавиться от болезней 21 марта
Фото: Pelagiya Zamyatina

Народный календарь. Как верба поможет избавиться от болезней 21 марта

Василий Плиткин

Общество

21 марта в народном месяцеслове называли вербоносицей, Лазарем, Весенним солнцеворотом. Православная церковь в этот день чтит память преподобного Лазаря Муромского, который основал Свято-Успенский монастырь на восточном берегу Онежского озера.

Наши предки верили, что в этот день весна окончательно берет верх над зимой и начинает властвовать на емле.

Считалось, что в этот день верба может помочь избавиться от болезней и тяжести в теле. Для этого люди побивали один другого вербой по спине и желали крепкого здоровья.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как верба поможет избавиться от болезней 21 марта

Приметы погоды гласили, что если в этот день морозно, холода долго продержатся. Если на улице туман, то будут заморозки. Если облака высоко плывут, то погода будет хорошей.

21 марта отмечаются Всемирный день поэзии, Международный день кукольника и День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России.

1391 год назад Ираклий I возвратил в Иерусалим великую христианскую святыню — Животворящий Крест.

В этот день родились русский композитор Модест Мусоргский, певец Александр Вертинский, актер Тимоти Далтон, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Именины отмечают Афанасий, Владимир, Иван.

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